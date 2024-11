Inter-news.it - Monaco, rimonta pazza a Strasburgo! Euro-rivali dell’Inter secondi

Ilriesce a trovare unaincredibile sul campo dello, vincendo 1-3. Glia meno tre dal primo posto.NEL FINALE – Dopo la vittoria in Italia sul campo del Bologna in Champions League, ilva nuovamente in trasferta, ma stavolta in Ligue 1 a. Partita dura e complicata per gli-avversari, che devono sudare tantissimo per uscire indenni e con i tre punti dallo Stade de la Meinau. Pronti-via alla mezz’ora i padroni di casa passano in vantaggio con il gol di Doue., dunque, sotto e chiamato a recuperare lo svantaggio. Il primo tempo si chiude praticamente sull’1-0 per la squadra dell’inglese Rosenior. Nella ripresa, ilcambia atteggiamento e anche la partita, ad aiutare i monegaschi anche la mossa di Adolf Hutter di richiamare in panchina uno spento Embolo per far entrare Ilenikhena.