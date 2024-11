Gaeta.it - Modelli di sanità in evoluzione: il futuro delle cure in Italia tra territori e innovazione

Facebook WhatsAppTwitter La salute della popolazionena sta subendo cambiamenti significativi a causa dell’invecchiamento demografico e dell’aumentomalattie croniche. Questa situazione porta a una crescente necessità di adattare isanitari esistenti, introducendo nuovi approcci che mettano ilo al centro della cura. Il convegno “Equità di accesso alle, il punto di vista di Governo e Parlamento“, tenutosi a Roma, ha messo in luce le sfide da affrontare per garantire che tutti i cittadini possano avere accesso a servizi sanitari adeguati e tempestivi.L’importanza della politica sanitaria nella gestionedisuguaglianze regionaliDurante il convegno, il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’in Commissione Bilancio, ha evidenziato l’importanza di riconoscere e affrontare le disuguaglianze tra le diverse regionine in termini di accesso ai servizi sanitari.