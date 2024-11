Gaeta.it - Mobilitazione per il clima in Italia: l’ora di agire dopo l’alluvione a Valencia

Facebook WhatsAppTwitter A meno di dieci giorni dalche ha devastato, in Spagna, e con l’approssimarsi della COP29 sulche si svolgerà a Baku, Legambiente ha lanciato un’iniziativa inchiamata “Urlo per il“. In diverse città, inclusa Napoli, gruppi di attivisti hanno organizzato eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla crisitica.L’Urlo per ilin piazza DanteOggi, in piazza Dante a Napoli, si è tenuto un flash mob che ha visto la partecipazione di attivisti di Legambiente e molti giovani incuriositi. L’evento ha messo in risalto la necessità di unacollettiva per affrontare l’emergenzatica. Prima dell’Urlo, i partecipanti hanno giocato a “te Memory“, un’attività interattiva progettata per educare i cittadini sui danni causati dalla crisi ambientale, invitandoli a partecipare alla petizione “Stop fossili, start rinnovabili“.