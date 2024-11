Lapresse.it - Milano, il nuovo murales di aleXsandro Palombo: “Freedom” per Ahoo Daryaei

L’artistachiede la libertà di, la studentessa universitaria iraniana arrestata dopo essersi spogliata in segno di protesta contro l’oppressione del regime islamico degli Ayatollah. Lo fa attraverso il suodal titolo “”, apparso al Consolato dell’Iran diche ritrae la giovane donna in intimo.è stata arrestata e rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale dopo essersi spogliata in segno di protesta nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Islamica Azad di Teheran. Secondo il Ministro della Scienza iraniano Hossein Simaei il comportamento della studentessa contro il regime degli Ayatollah è “immorale” e aver diffuso le immagini in intimo non è né moralmente né religiosamente giustificabile.