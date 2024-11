Ilrestodelcarlino.it - Lube, arriva la capolista Piacenza. Podrascanin: "Sarà una battaglia"

Due allenamenti ancora, questo pomeriggio e rifinitura domani mattina, poiCucineCivitanova- Gas Sales Bluenergy. La settima giornata di SuperLega domani, ore 16 e diretta su Dazn oltre che VolleyballworldTv, porterà i biancorossi a vivere il secondo big match consecutivo, dopo la trasferta di Perugia (con ko 3-2), eccore all’Eurosuole Forum la nuovain solitario.anche il primo di due test casalinghi di fila, la domenica successiva avversariaModena. Gli emiliani. di domani giungono a Civitanova in grande spolvero essendo, come detto, leader del campionato con 17 punti, uno in più sulla Sir, 2 su Trento, 5 su Verona e 7 proprio sulla. La squadra di Anastasi è imbattuta, anche se è giusto ricordare che deve ancora affrontare proprio tutte le inseguitrici sopra citate.