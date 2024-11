Spazionapoli.it - “L’infortunio complica i piani del club”: possibile nuovo scenario per il futuro di Osimhen!

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Sono giorni molto importanti per Victore non solo. Un infortunio potrebbe cambiare idell’ex attaccante del Napoli. La storia d’amore tra Victore il Napoli è terminata con un nulla di fatto. Sebbene l’attaccante abbia aiutato la squadra ha riportato lo Scudetto in Campania, l’epilogo finale è stato poi del tutto diverso. Infatti, il rapporto tra il calciatore e la società è ormai deteriorato. Il tutto è stato influenzato da una cessione mai arrivata, vista la clausola rescissoria presente nel contratto. Dunque, il nigeriano si è dovuto “accontentare” di un prestito al Galatasaray che però sta aiutando nettamente il bomber. Quest’ultimo, è entusiasta del suo approdo in Turchia e continua a dimostrarlo sul rettangolo verde. L’ultima doppietta è infatti arrivata nel match di Europa League contro il Tottenham.