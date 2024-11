Ilnapolista.it - La posizione di De Zerbi al Marsiglia non è in discussione (Rmc Sport)

Ildi Deha subito una pesante sconfitta contro l’Auxerre in casa.Hanno fatto scalpore le dichiarazioni del tecnico italiano che, dopo la partita, si è detto pronto a lasciare la panchina se necessario.Ma, secondo quanto riporta Rmc, “all’interno dell’ambiente non c’è alcun dibattito. La dirigenza delha piena fiducia nel suo allenatore e si scaglia contro la mancanza di carattere dei giocatori. I dirigenti vedono in questa dichiarazione la prova che si tratta di un uomo appassionato che vive e respira il calcio“.Dedopo il ko delcontro l’Auxerre: «Se il problema sono io, sono pronto a lasciare»Le parole di Dedopo la sconfitta:«Vengo dalla strada, non uso scorciatoie. In trasferta funzioniamo, in casa no. Non vivo per arrivare secondo, non vivo nemmeno per vincere.