Juventus-Torino 2-0 il derby della Mole è bianconero

Lavince 2-0 ilcontro ilvalido per la 12/a giornata di Serie A e sale momentaneamente al secondo posto in classifica a 24 punti, agganciando l’Inter, a meno uno dalla capolista Napoli. Gara dominata dai bianconeri, che passano in vantaggio al 18? del primo tempo con Weah, a segno da due passi dopo una splendida azione personale di Cambiaso. Nella ripresa al 38? Yildiz di testa chiude la partita su cross di Conceiçao. I granata, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, restano fermi a quota 14.