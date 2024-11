Gaeta.it - Incontro tra Biden e Trump: un momento chiave alla Casa Bianca

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La prossima riunione tra il presidente Joee l’ex presidente Donaldassume un’importanza cruciale nel clima politico attuale. Questo, fissato per mercoledì alle 11 ora di Washington, segna unsignificativo nella storia recente degli Stati Uniti, con i due leader che si preparano a discutere in uno dei luoghi più iconici della politica americana. Ad annunciare il colloquio è stata Karine Jean-Pierre, portavoce della. L’importanza di questorisiede non solo nella possibilità di stabilire una transizione pacifica, ma anche nel contesto di una campagna elettorale che si fa sempre più intensa.Dettagli dell’traL’appuntamento si svolgerà nello Studio Ovale, una location carica di storia e simbolismo.