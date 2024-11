Gaeta.it - Il piano di Trump per l’ucraina: territori, alleanze e zone cuscinetto

Facebook WhatsAppTwitter Donaldha delineato unper mettere fine al conflitto in Ucraina, attirando l’attenzione su questioni complesse che riguardanocontesi,militari e la geopolitica europea. Le proposte, che emergono attraverso dichiarazioni di vari esponenti del suo entourage, potrebbero avere un impatto significativo sulla stabilità dell’Europa orientale e sulle relazioni internazionali.Cessioniali e nuovi confiniNelle ultime settimane, James David Vance, vicepresidente redatto deldi, ha rivelato che una delle condizioni fondamentali per chiudere il conflitto è la cessione di circa il 20% delo ucraino alla Russia. Questoprevede di cristallizzare le conquiste russe, comprese leoccupate dalla Crimea e Donbass, così come le aree invase nel febbraio 2022.