Il ciclone Trump e l’assenza di soldi | che brutta aria sulla Cop29 di Baku

, capitale dell’Azerbaigian dove dall’11 al 22 novembre 2024 è in programma la 29esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l’è pesante. Non è colpa solo della recente vittoria di Donaldalle Presidenziali Usa, che riporta al potere il negazionismo climatico: il Paese sul Mar Caspio è puntellato dalle raffinerie e dai pozzi di petrolio. È stato costruito su questo business dalla metà del XIX secolo e i combustibili fossili sono il 90 per cento delle sue esportazioni. Ironia della sorte: il simbolo nazionale è una fiamma di gas.Tutto pronto per la, in Azerbaigian (Getty).Trivelle, incendi, eolico: le inquietanti sparate diovviamente non ci sarà. Se volessimo stilare un compendio del vento che spira dal nuovo governo americano potremmo riprendere il motto di Donald, «drill, baby, drill», cioè «trivella, baby, trivella», accompagnato dal sardonico sorriso con cui nel 2019 si era spinto a dire che le turbine eoliche causano il cancro.