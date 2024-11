Zonawrestling.net - FOTO: Svelato il WWE Women’s United States Championship a SmackDown

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La divisione femminile della WWE si arricchisce di un nuovo titolo: durante l’ultima puntata di, il general manager Nick Aldis ha annunciato l’introduzione del WWE.L’annuncio di Nick AldisIn un video mandato in onda durante lo show blu, Aldis ha presentato la nuova cintura come un’ulteriore opportunità per la divisione femminile della WWE di mostrare il proprio talento e la propria determinazione, mentre continua a “infrangere i soffitti di cristallo”. Il general manager ha inoltre specificato che il titolo non verrà semplicemente assegnato, ma una wrestler dovrà guadagnarsi l’opportunità di diventare la prima campionessa. I dettagli su come verrà determinata la prima campionessa non sono ancora stati rivelati.Un titolo ricco di storiaI commentatori Michael Cole e Corey Graves hanno sottolineato il prestigio della versione maschile della cintura, ricordando come sia stata detenuta da membri della Hall of Fame come Harley Race e John Cena, e come questo nuovo titolo rappresenti un’opportunità per le attuali superstar femminili di elevare la propria carriera.