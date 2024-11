Anteprima24.it - FOTO/ Impatta contro un’auto in sosta e si ribalta: ferita una 27enne

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti ad Atripalda in via Serino, per un incidente stradale che ha visto coinvoltavettura la quale durante la marcia urtava un’altra auto ine siva.Alla guida del veicolo una ragazza di 27 anni originaria di Monteforte Irpino, che veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche.L’autovettura incidentata è stata messa in sicurezza e sul posto i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto D’alpinolo e la Polizia Locale di Atripalda effettuavano i rilievi dell’accaduto.L'articoloine siunaproviene da Anteprima24.it.