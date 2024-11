Tg24.sky.it - Da Donald Trump a X Factor, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Gli americani hanno scelto ancora una volta lui,. Il 47esimo presidente degli Stati Uniti ha commentato la vittoria dicendo: "Sono io il presidente, abbiamo fatto la storia", per poi scatenarsinote di una nota hit internazionale. Mentre si chiude la corsa elettorale a stelle e strisce (LO SPECIALE), il Presidente Mattarella è partito per un nuovo viaggio di rappresentanza.Il premier Netanyahu, invece, ha licenziato un ministro israeliano, nominando al suo posto Israel Katz, proprio mentre nei Paesi Bassi dieci israeliani tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti da un gruppo che il ministro degli Esteri dello Stato ebraico ha definito filo-palestinese, come confermato dagli stessi dai media israeliani. Due spunti per le prossime vacanze. Stilata la World’s Best Vineyards 2024, la classifica globale dedicata all'enoturismo, che valorizza non solo l’eccellenza dei vini, ma anche il fascino delle cantine, le esperienze riservate ai visitatori e le strutture ricettive presenti nelle tenute.