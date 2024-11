Lanazione.it - Contributi al settore sportivo, pubblicato l’avviso per l’anno 2025

Firenze, 9 novembre 2024 -sulla rete civica del Comune di Firenze l'avviso per la concessione dinelper. I criteri per la concessione sono diversi: per "attività nell’ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per l’affermazione all’educazione dei giovani con l’avviamento agli sport di base; a favore dei meno giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative oppure per "manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale ed internazionale". Sono ammessi a presentare la domanda di contributo economico persone ed enti pubblici e privati in possesso dei due requisiti: l'iscrizione nei registri o albi nazionali e/o regionali, se previsti per la propria natura giuridica, e l'assenza di fini di lucro.