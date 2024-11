Gaeta.it - Bilancio drammatico delle alluvioni in Spagna: sale il numero delle vittime a 223

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Leche hanno colpito la, in particolare la regione di Valencia, hanno presentato unsempre più tragico. Con 223confermate e 78 dispersi, la situazione rimane critica. Il Ministro dei Trasporti di Madrid, Oscar Puente, ha fornito queste informazioni in un aggiornamento tramite i social media, sottolineando l’impatto devastante che le incessanti piogge e inondazioni hanno avuto sulla popolazione.Dettagli sullee i dispersioniSecondo quanto riferito dal ministro, iltotalepersone decedute include 215nella sola Valencia, 7 in Castilla-La Mancha e 1 in Andalusia. Con 78 persone attualmente considerate disperse, il lavoro di ricerca e recupero prosegue senza sosta, mentre le autorità cercano di fornire risposte alle famiglie in lutto.