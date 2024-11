Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni della puntata del 9 novembre: chi sarà eliminato?

Tutto pronto per una nuovadicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su. Scopriamo tutte lesettimadi, sabato 9con le, la settimadi sabato 9su: ospiti e ballerino per una notteSabato 9dalle ore 20.35 va in onda un nuovadicon le, il dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, è pronta a riaprire le danze sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo. Ospiti di questa sera, ballerini per una notte, la conduttrice Simona Ventura e suo marito, lo scrittore Giovanni Terzi. Entrambi hanno partecipato come concorrenti lo scorso annoscenderanno in pista accompagnati dai ballerini Giada Lini e Pasquale La Rocca, per eseguire tre balli sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”.