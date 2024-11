Ilrestodelcarlino.it - Attrezzature sportive destinate ai disabili

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Un altro passo avanti verso una città sempre più inclusiva. Il Comune di Civitanova, grazie ad un bando regionale, finanziato dal Fondo statale per l’inclusione delle persone contà, istituito dal Ministero, ha consegnato alle associazioni del territorioe presidi indispensabili per incrementare la pratica di disciplinee l’attività motoria per i. Presenti alla consegna il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Claudio Morresi e Barbara Capponi e le associazioni. Le risorse, per un totale di 77mila euro, di cui 60mila finanziate dal bando e la restante parte dall’amministrazione, sono state utilizzate per acquistare in primis un pulmino allestito per il trasporto di soggetti contà fisico motorie. Le chiavi sono state consegnate all’Anthropos, ma il mezzo è a disposizione di tutte le associazionidel territorio.