Attack on Titan | rivelata la scena post-crediti di The Last Attack

on: Theè ufficialmente uscito nei cinema giapponesi. Il film compilation prende gli episodi finali della brutale serie anime e li unisce per una battaglia degna del grande schermo. Anche se, per la maggior parte, il primo film de L’Attacco dei Giganti non presenta molto in termini di nuovo materiale, MAPPA ha pubblicizzato l’idea che una nuova-credit sarà allegata al film. Questa-credit dion: Theè statagrazie a coloro che sono già andati al cinema e potrebbe non essere quello che vi aspettavate.La-credit in questione non allude a un sequel dell’Attacco dei Giganti e non è nemmeno ambientata nello stesso universo in cui abitano Eren Jaeger e i suoi compagni. Secondo i primi resoconti degli utenti dei social media che hanno visto il film, la-credit di Thesi tuffa nel mondo dion School Castes.