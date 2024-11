Oasport.it - Alexander Zverev fa paura a Torino: batte in allenamento Sinner e Alcaraz e punta al titolo delle ATP Finals

Adriano Panatta alcuni giorni fa si era pronunciato in maniera molto decisa sulla valenza della classifica mondiale del tennis. A suo avviso, l’attribuzione dei punti e l’ordine dei giocatori non rappresentavano i reali valori sul campo e l’esempio fatto è stato quello del tedesco(n.2 del mondo) davanti allo spagnolo Carlos(n.3 del ranking) nella graduatoria, con quest’ultimo capace di imporsi in successione quest’anno al Roland Garros e a Wimbledon.Al di làconsiderazioni dell’ex campione nostrano, è chiaro cherisenta inevitabilmente di una vittoria nei Major che ancora non è arrivata. Tuttavia, a Parigi-Bercy, si è concretizzato il settimo successo in un Masters1000 e l’ha proiettato alle ATPdicon grande convinzione nei propri mezzi.