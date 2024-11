Zonawrestling.net - WWE: Non ci sono aggiornamenti riguardo a NXT Europe

Con la chiusura di NXT UK, la WWE aveva alzato le aspettative di tutti noi fani annunciando la nascita di NXT, un progetto che avrebbe coinvolto l’Europa in toto sfruttando anche l’enorme popolarità che la compagnia e la disciplina hanno ritrovato nel Vecchio Continente. Ci si aspettava un aggiornamento sul progetto già nell’autunno 2023, ma a quanto pare tutto sembra fermo.Stando a quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, non ci sarebbe alcun aggiornamento sul futuro del progetto. Stando alle ultime notizie, invece, il progetto sarebbe stato messo in standby anche a causa della fusione tra WWE e UFC sotto TKO. I fan aspettano ancora di vedere qualcosa di “succulento” in Europa, ma per adesso la compagnia sembra completamente concentrata su WWE ID, nuovo programma per “raccogliere” tutti i migliori frutti dei territori indipendenti.