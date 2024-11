Vincita al Superenalotto in Lombardia | a Bergamo centrato un 5 da 34 13020 euro

Ilgiorno.it - Vincita al Superenalotto in Lombardia: a Bergamo centrato un 5 da 34.130,20 euro

, 8 novembre 2024 –, nessuno haieri sera, giovedì 7 novembre 2024, il bottino pieno portandosi a casa un jackpot di oltre 27 milioni di. A, però, qualcuno sorride avendoun “5” da 34.130,20con una giocata nella Tabaccheria Mazzoleni, in Via Camozzi, 52-54. L’ultimo "6" da 89,2 milioni diè statoil 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma questa sera, venerdì 8 novembre, è di 28,7 milioni di. Hai una schedina da controllare: consulta il nostro archivio delle estrazioni Ecco la combinazione della estrazione di ieri:: 1, 50, 68, 75, 81, 84. Numero Jolly: 8. Numero Superstar: 25. Queste le quote:Punti 6: 0 Punti 5+: 0 Punti 5: 5 totalizzano507,62 Punti 3: 15.