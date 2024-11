Thesocialpost.it - Vince Trump, Tullio si arrabbia ed esce a camminare ma si perde: “Ho passato la notte al gelo sui monti”

Furioso per la vittoria di Donaldalle elezioni contro Kamala Harris,Di Martino, 84 anni, è uscito per una passeggiata per cercare di smaltire la tensione accumulata. Tuttavia, Di Martino, ancora scosso per l’esito delle elezioni, ha camminato tanto dare l’orientamento e non riuscire più a ritrovare la strada di casa. Come riporta il Messaggero Veneto, è stato così costretto a trascorrere laall’aperto.Leggi anche: Ucraina, il “piano di pace” di: il 20% del Paese a Putin e il “no” all’ingresso di Kiev nella NatoL’uomo, residente a Roveredo in Piano (Pordenone), è abituato a lunghe passeggiate, come confermano le numerose foto che pubblica sui social. Ma la mattina del 6 novembre, giorno in cuiè stato dichiarato 47esimo presidente degli Stati Uniti, l’84enne ha lasciato la propria abitazione in stato di profonda frustrazione.