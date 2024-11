Venezia-Parma Di Francesco | Oristanio deve continuare a lavorare A disposizione tutti tranne Bjarkason

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Giocatori a, che rientrerà dalla prossima settimana completamente a. Abbiamo puntato sulla continuità, sul lavoro, poi c’è la strategia che cambia di partita in partita”. Lo ha detto il tecnico del, Eusebio Diin conferenza stampa alla vigilia del match contro il. La partita di Milano contro l’Inter “non cifar smettere dinel percorso lavorativo che stiamo portando avanti. Stiamo crescendo, ma ci manca continuità”. Su Stankovic: “Filip inizialmente è ovvio che dovesse un po’ assorbire, ma lui è un grande lavoratore è c’è una grande competitività all’inteno della rosa. Al di là delle parate mi è piaciuta la sua gestione della palla. Ha avuto quella serenità e calma che lo contraddistingue”. Belle parole anche per, che è il giocatore che ha completato più dribbling in questa Serie A (25): “e poi è un attaccante efare gol”.