Valle Caudina: incendio di una Fiat Punto, non si esclude nessuna ipotesi

Tempo di lettura: < 1 minutodi unanella serata di ieri, poco prima delle 21:00, a Moiano in vico San Pietro. L’auto, parcheggiata e senza persone a bordo ha preso fuoco nel vano motore. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che hanno provveduto a spegnere il rogo, anche i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio .Non è stato trovato nessun elemento che possa far pensare a qualche atto doloso maè stata esclusa al momento dagli inquirenti.L'articolodi una, non siproviene da Anteprima24.it.