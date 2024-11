Ilfattoquotidiano.it - Usa, tre incriminati per un presunto complotto iraniano per uccidere Trump

Il dipartimento di Giustizia statunitense ha annunciato oggi incriminazioni federali nei confronti di tre persone coinvolte un uno sventatoper assassinare Donald, prima delle elezioni. Secondo i documenti depositati in tribunale, le autorità iraniane hanno chiesto ad uno degli, Fareh Shakeri, di organizzare il piano per l’omicidio.Si ritiene che l’uomo, che è-americano e che l’Fbi descrive come un “agente” dei Guardiani della Rivoluzione islamica, si sia ora rifugiato in Iran. Mentre sono stati arrestati a New York Carlisle Rivera e Jonathon Loadholt, due cittadini americani accusati di aver aiutato il governoa controllare un altro cittadino di origine iraniana. Secondo l’accusa i pasdaran hanno ordinato a Shakeri diper vendicare la morte di Qassem Soleimani, il capo della Quds Force, ucciso in un raid americano a Baghdad nel gennaio del 2020.