Lettera43.it - Usa, rivelazione dell’Fbi: «Sventato un piano dell’Iran per uccidere Trump»

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato un presunto complotto organizzato dall’Iran per assassinare il neopresidente Usa Donald. I documenti, presentati alla corte federale di Manhattan, hanno indicato come un alto ufficiale della Guardia Rivoluzionaria iraniana avrebbe incaricato a settembre Farjad Shakeri di elaborare undi sorveglianza e, successivamente, di omicidio contro il tycoon.LEGGI ANCHE:ha vinto grazie all’economia: così gli americani hanno votato guardando il portafogliIl progetto: l’attacco entro le elezioniL’ordine di avviare questa operazione, secondo i dettagli emersi dagli atti, sarebbe giunto il 7 ottobre, anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele nel 2023. Gli stessi documenti riportano che l’Iran avrebbe imposto una scadenza: se ilnon fosse stato realizzato entro le elezioni, Teheran avrebbe considerato l’opzione di eseguire l’attacco in una fase successiva, ipotizzando una sconfitta die una sua maggiore vulnerabilità.