Lapresse.it - Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, “possibili ostaggi”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Tra iaddopo Ajax-Maccabi potrebbero esserci. L’ipotesi inquietante sta circolando in queste ore, anche se finora non ci sono state né conferme né smentite da parte delle autorità. Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di avere una lista di circa 10 persone che ancora non sono state contattate dopo gli attacchi didi ieri sera. Lo scrive il Times of Israel.Le persone presenti nell’elenco – viene spiegato – non sono considerate “scomparse”, piuttosto i loro telefoni potrebbero essere stati rubati o rotti durante l’aggressione. Il ministero afferma di essere impegnato nella loro ricerca e che l’elenco non è completo e potrebbe ancora cambiare.Polizia: “Segnalazioni di”In un post su X la polizia olandese ha detto di essere a conoscenza “di segnalazioni riguardanti una possibile situazione die persone scomparse” dopo gli scontri.