The Batman | il futuro di Joker nel franchise potrebbe essere stato svelato

The: ildinelIldi Barry Keoghanavere l’ultima risata nella trilogia di The. Dopo che l’attore di Eternals e Saltburn ha fatto un cameo nel film del 2022 – e una scena eliminata di cinque minuti che alla fine è stata diffusa online – il regista Matt Reeves ha insistito sul fatto che il breve cameo non stava preparando l’ingresso del personaggio in The– Parte 2. “L’idea era più che altro quella di dire: ‘Se pensate che i problemi a Gotham spariranno, potete scordarvelo. Sono già qui”, ha detto Reeves a proposito della relazione nascente tra l’Enigmista incarcerato (Paul Dano) e il suo compagno di Arkham già incarcerato dal Cavaliere Oscuro (Robert Pattinson).“Non è una scena di Easter egg”, ha spiegato Reeves in un’intervista del 2022.