Superguidatv.it - Tale e Quale Show 2024, stasera su Rai 1: cast, anticipazioni e imitazioni dell’ultima puntata | 8 novembre

Tutto pronto per il gran finale di, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le, la giuria e ledi, venerdì 82023.su Rai 1,e giudici, venerdì 8, alle ore 21.30, va in onda l’ottava ed ultimadi ““, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Durante lafinale scopriremo il “Campione di14esima edizione” che devolverà il premio finale di 30.000 euro all’Airc, nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro. La scorsa settimana a trionfare è stata Amelia Villano con l’imitazione di LP sulle note di “Lost on you”.