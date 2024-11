Dilei.it - Sonia Bruganelli ancora infortunata a Ballando con le Stelle: “Terza costola fratturata”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

un infortunio percon le: “Non ci voleva a questo punto del programma”. Il suo percorso non è stato facile, tutt’altro, considerando che è spesso stata criticata dalla giuria dopo le sue esibizioni. Puntata dopo puntata, laha provato a raccontare dei lati inediti di se stessa, con la sua sferzante personalità. Su Instagram, insieme al suo maestro Carlo Aloia, ha spiegato di essersiunadi nuovocon leGià qualche settimana fasi era: allora, aveva condiviso sempre su Instagram il referto dell’ospedale.anche stavolta: “Non ci voleva a questo punto del programma. (.) Purtroppo, quello che io avevo pensato e la cosa che mi aveva spaventato durante una delle ultime prove si è rivelata la verità: abbiamo vinto un’altra frattura alla, composta, quindi non bisogna in qualche modo intervenire, ma è comunque una frattura”.