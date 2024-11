Roma compra un orologio da 13000 euro con una carta di credito rubata | arrestato

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 8 novembre- I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro, su delega della Procura della Repubblica di, hanno notificato un’ordinanza di applicazione della misura custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di un uomo cileno di 41 anni, gravemente indiziato del reato di indebito utilizzo di carte di.Le indagini dei militari, avviate a seguito di una segnalazione da parte di una società che opera nei servizi finanziari, in relazione ad una operazione sospetta, hanno permesso, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, acquisiti all’interno di un esercizio commerciale, nonché dai riscontri nelle banche dati, di raccogliere gravi elementi indiziari relativi alla condotta dell’indagato. In particolare, a maggio del 2023, l’uomo avrebbe acquistato un preziosodel valore di, utilizzando unadiemessa dal su citato circuito di servizi finanziari, intestata ad un turista americano.