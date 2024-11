Lanazione.it - Piazza Adua ha un nuovo ingresso contro bivacchi e spaccio

Firenze, 8 novembre 2024 -ha unche servirà a tenere lontani ie lo. Grazie ad un lavoro di squadra fra Comune di Firenze, Regione Toscana, Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Firenze e Firenze Fiera, l’intervento edilizio ha permesso l’istallazione ex novo davanti alle porte di accesso del Palazzo degli Affari di un’ampia pensilina rivestita in acciaio, realizzata conforme alle linee architettoniche novecentesche del palazzo progettato dall’architetto Pierluigi Spadolini, edificio interamente ristrutturato e riaperto l’11 luglio 2022, che rappresenta la punta di diamante dell’offerta congressuale fiorentina per eventi associativi e corporate. La nuova struttura, utilizzata per proteggere gli ingressi del palazzo dalle intemperie e come luogo di sosta per i congressisti e visitatori che accedono al quartiere, aggiunge prestigio e decoro all’di uno dei più importanti poli fieristico-congressuali italiani, riscattando un’area precedentemente penalizzata dall’utilizzo improprio durante le ore diurne e notturne, tenuto conto della prossimità con la stazione di Santa Maria Novella.