Ottava giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Milano fa l’impresa battuto il Real Madrid

Nell’l’Olimpia si regala una serata da sogno battendo la corazzataper 85-76. Per i meneghini, trascinati da un grande Dimitrijevic autore di 22 punti, è il terzo successo continentale.85-76superstar domina ilper tutte le fasi del match. Nel primo quarto gli spagnoli partono forte, ma l’Olimpia rimane sempre in partita. Dimitrjievic inizia a salire in cattedra trascinando i suoi al 24-16 con cui si chiude la frazione. Nella secondo quarto, entra in scena anche Mannion per il 47-40 con cui si va all’intervallo lungo.Anche al rientro in campo, le distanze rimangono invariate con Dimitrjiec scatenato e ilincapace di contenerlo. A seicento secondi dal termineconduce 67-55, ma non si ferma continuando ad infierire con Mirotic e Leday che stampano definitivamente il risultato sull’ 85-76 per la terza vittoria a fronte di cinque sconfitte.