Ospedale San Donato, record di parti in 24 ore

Arezzo, 8 novembre 2024 –all’Sanin sole 24 ore. Fra il 5 e il 6 novembre nel reparto diretto dal dr. Ciro Sommella sono 20 i bambini venuti alla luce. Tutti i piccoli sono nati con parto spontaneo e l’equipe del dr. Sommella non ha dovuto ricorrere al taglio cesareo in nessuno dei casi. Fra i piccoli venuti alla luce ci sono anche due gemelli, due maschietti, figli di una donna di 19 anni al suo primo parto. I piccoli e le le loro madri stanno bene e entro pochi giorni faranno ritorno nelle loro abitazioni. «Sono state due giornate intense per il nostro personale – spiega il dr. Ciro Sommella direttore UOC Ostetricia e GinecologiaArezzo – che però ci hanno regalato tanta soddisfazione. Non era mai accaduto in questi anni di dover assistere alla nascita di 20 bambini in poco più di 24 ore.