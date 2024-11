Ilgiorno.it - Omaggio verde al giovane ambientalista Luca Marengoni: piantato il primo albero

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 8 novembre 2024 – Un“in” a unavita spezzata, ma anche un monito alla tutela dell’ambiente in un momento di difficoltà crescente per il pianeta su questo fronte. Piantumazionein PIazzale Susa per ricordareMarangoni. Milano, 8 NOVEMBRE 2024, ANSA/DAVIDE CANELLA Trenta alberi tra platani, cedri, aceri, faggi, farnie pini e frassini donati da cittadini e cittadine tramite una raccolta fondi coordinata da Legambiente Lombardia saranno messi a dimora negli spazi verdi di viale Argonne, piazzale Susa, piazzale Gorini e del Parco del Fumetto in memoria di, il quattordicenne che l’8 novembre 2022 ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava andando a scuola in bicicletta. La cerimonia Oggi, venerdì 8 novembre, in occasione del secondo anniversario della morte – grazie alla raccolta fondi portata avanti da Legambiente Lombardia per volere e su impulso della famiglia– nell’areadi viale Argonne è stato piantumato simbolicamente ildei trenta alberi su cui è stata collocata anche una targa in memoria del