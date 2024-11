Gaeta.it - Nasce a Villa Petto il percorso di sostegno alla genitorialità per famiglie con bambini da 0 a 3 anni

Facebook WhatsAppTwitter A, località di Colledara in provincia di Teramo, ha preso il via un’iniziativa significativa per i genitori diin età prescolare. Il progetto “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia” si inserisce nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dditta sociale Con i. Questo, attivo da duenei territori teramani e aquilani, offre unpratico e formativo a mamme e papà desiderosi di migliorare le proprie competenze educative e relazionali.Dettagli deldi supportoIl programma prevede una serie di sette incontri gratuiti, dedicati a genitori conda 0 a 3. Gli incontri sono progettati per aiutare i partecipanti a scoprire e consolidare le loro abilità educative, comunicative e interpersonali in relazionespecifica fase di crescita dei loro figli.