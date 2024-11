Musica | esce oggi Amore e Salute il quarto album dei Fitness Forever

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

8 novembre, ildei. Dopo la pubblicazione di tre singoli, “A vele spiegate” in collaborazione con Calcutta e Alan Sorrenti, “Ischia” featuring Peppino Di Capri e “L’amour”, la band pubblica il” prodotto dalla label spagnola Elefant Records e distribuito da Altafonte per il digitale e Goodfellas in tutti i negozi dischi (in formato LP e CD).L’ultima fatica discografica della super band partenopea capitanata da Carlos Valderrama, consiste in otto tracce (tra cui “Goodbye” con l’eccezionale featuring di Angeleri, indimenticabile chansonnier autore di 3 memorabili LP a cavallo tra gli anni 70 e 80).Contemporaneamente alla pubblicazione del nuovola Elefant records ristampa, esclusivamente in vinile, il penultimo“Tonight” uscito nel 2017 (ed andato immediatamente sold-out, diventando uno dei dischi più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo).