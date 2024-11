Gamerbrain.net - Mario & Luigi Fraternauti alla carica: Guida per iniziare a giocare

Sono trascorsi molti anni dall’ultimo capitolo della seriee ancora di più dall’ultima uscita originale. Con il fallimento di AlphaDream, i fan hanno sentito la mancanza dell’inconfondibile mix tra platforming e combattimenti RPG a turni. Ora, con il nuovo titolointraprendono un’avventura inedita nel regno di Concordia, che promette sfide inedite e una profondità sorprendente per vecchi e nuovi giocatori.Sfrutta al Meglio i Punti di Forza dei Fratellipresentano tratti distintivi che, se sfruttati bene, possono cambiare l’esito delle battaglie:: eccelle in attacco, velocità e dispone di più punti Bros., rendendolo perfetto per colpire velocemente i nemici.: ha una difesa superiore, più punti vita e una statistica “Stache” (fortuna) elevata, ottimo per resistere ai colpi e mantenere la squadra in vita.