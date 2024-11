Puntomagazine.it - Marano e l’Area Nord di Napoli con la Palestina

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

: Potere al Popolo lancia l’appello pro Palestina, sabato 16 novembre assemblea pubblicaNel 1977, l’Assemblea Generale dell’ONU dichiarò il 29 novembre Giornata Internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. Non è una data casuale. È la data in cui trent’anni prima, una risoluzione dell’Onu aveva sancito la nascita dello stato d’Israele su territorio palestinese. Aver scelto tale data ribadisce un concetto fondamentale: ai palestinesi è stato imposto il fardello di un’ ingiustizia storica enorme e la comunità internazionale si fa carico del suo ricordo. Ma ha un senso questo ricordo alla luce dei massacri continui che ogni mese di novembre ha visto, dal 77 ad oggi ed anche prima, culminati lo scorso novembre in un genocidio che prosegue indisturbato dinanzi ai nostri occhi? È solo un esercizio di vuota retorica oppure i diritti inalienabili del popolo palestinese, di cui gran parte della popolazione mondiale oggi si sta facendo carico con il più imponente movimento di dissenso degli ultimi decenni, sono ancora un obiettivo da perseguire per garantire non solo il rispetto della Carta dei diritti dell’uomo ma anche l’utilità e la validità delle agenzie internazionali preposte a questo compito? I popoli chiedono giustizia.