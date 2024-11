Gaeta.it - Maltempo a Catania: Acireale colpita da allagamenti e strade impraticabili, intervengono i soccorsi

Facebook WhatsAppTwitter Le forti piogge hanno messo in crisi la provincia di, specialmente nella zona costiera diinondate e torrenti esondati hanno costretto i vigili del fuoco a mobilitarsi rapidamente per far fronte alle emergenze. Numerosi cittadini si sono trovati in difficoltà a causa dell’acqua alta, e le operazioni di soccorso si sono attivate per garantire la sicurezza di tutti.Le conseguenze deladIlha colpito diverse aree di, con l’acqua che ha invaso leprincipali e secondarie. In particolare, via San Piero Patti ha visto l’esondazione di un torrente che ha reso la via completamente impraticabile. I sommozzatori dei vigili del fuoco, provenienti da, sono stati inviati nell’area per effettuare operazioni di soccorso.