L’invenzione della prima ruota | l’intuizione di Rollo e la nascita del Movimento Circolare

LaI primi mezzi di locomozione trainati, a volte dallo stesso uomo, erano le tregge, semplici slitte che potevano essere utilizzate anche su terreni accidentati. Sebbene trainare carichi o persone fosse faticoso, questo strumento consentiva di percorrere anche percorsi impervi.Fu in un giorno lontano che avenne un’idea. Mentre osservava una serpe tenere la coda in bocca e muoversi velocemente per inseguire un topo in un prato, notò che il serpente non strisciava sul terreno come di consueto, ma avanzavando su una piccola parte del suo corpo, in modo da mantenere la forma di una “O” sospesa in aria. L’immagine lo ispirò: decise di cercare delle pietre che potessero essere mote a forma di cerchio.Dopo aver trovato delle pietre adatte,ne forò una vicino al centro usando una pietra più dura e creò un assale, fissando due di queste pietre forate ai latisua treggia.