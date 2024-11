Ilfattoquotidiano.it - Liguria, indagine sui presunti “collaboratori fantasma” dell’ex presidente del Consiglio regionale: la Procura acquisisce i contratti

I magistrati indagano su” deldella. Ladi La Spezia ha aperto un’inchiesta suistipulati dalla presidenza dell’assemblea guidata da Gianmarco Medusei, ex “mister preferenze” della Lega nella seconda legislatura di Toti (con 4.573 voti personali), rieletto con Fratelli d’Italia alle elezioni che hanno incoronato Marco Bucci a fine ottobre (con 2.758). Mercoledì mattina la Squadra mobile, su delega dei pm spezzini, si è presentata all’undicesimo piano della Regione, presso gli uffici del segretario generale Augusto Pessina, per acquisire undici. Si tratta di persone di fiducia di Medusei, inquadrate comedell’ufficio di presidenza, che però non avrebbero svolto tale attività. Il fascicolo per adesso è stato aperto “per atti relativi”, senza cioè ipotesi di reato, ma non è escluso che se dovessero arrivare riscontri possa evolversi in un’per truffa ai danni dello Stato.