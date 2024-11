Sport.quotidiano.net - Liberty Media-MotoGp, pronto un miliardo di dollari per chiudere l’acquisto

Roma, 8 novembre 2024 – Lasta per passare definitivamente di mano., già proprietaria della Formula 1, sta completando l’acquisizione del Motomondiale e ha tutta l’intenzione di farlo diventare effettivo entro il 2024, per poi lavorare a pieno regime già dalla stagione 2025. Sta per chiudersi, dunque, l’era di Dorna. Tuttoda parte degli americani, che hanno già trovato le risorse per arrivare a dama con un lavoro certosino a livello finanziario, come affermato dall’amministratore delegato Greg Maffei. E per il 2026 potrebbe arrivare pure la stella della Superbike Toprak Razgatlioglu.undiNel corso di una conferenza stampa con gli investitori di, il presidente e Ad Greg Maffei ha illustrato il piano di acquisto della, con una cifra già trovata di undi