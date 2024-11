Tpi.it - La stoccata di Manuel Agnelli a X Factor contro la “discografia fatta di c**i e autotune”

la "di"Nell'ultima puntata di X, in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 7 novembre,, uno dei quattro giudici del programma, si è scagliatolaattuale,, a suo dire, di "culi e".Laè arrivata al termine dell'esibizione di Mimì, una delle cantanti che fa parte della sua squadra. Il frontman degli Afterhours, con tanto di katana in mano, ha dichiarato che la sua interprete "è la risposta alladi culi e di"."Lei ci vendicherà magari non subito, magari tra 5-10 anni, io vi sto coltivando una magnifica serpe in seno, una magnifica serpe canterina" ha aggiunto.