Agi.it - La sindaca di Firenze chiede norme contro l'overturism

AGI - "Abbiamo iniziato un confronto all'inizio dell'estate con la ministra, che continuerà, non solo in questa sede. Noi sindaci continuiamo are la possibilità di avere una serie diche ci faccia regolamentare l'". Lo ha detto ladi, Sara Funaro, parlando con i giornalisti a margine del Forum del turismo a. Il tema del numero eccessivo di turisti nel capoluogo fiorentino è al centro dell'azione della giunta dem, che ha introdotto anche un regolamento restrittivo sulla presenza di B&B in centro, a scapito del diritto all'abitare dei cittadini. "Per la nostra città - ha detto ancora Funaro - sarebbe auspicabile avere una legge come per Venezia. Noi questo continueremo arlo, anche perché abbiamo un fenomeno, quello degli affitti turistici brevi che sta aumentando sempre di più.