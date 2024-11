Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico cerchio, annunciato il nuovo Gameplay Dive con data, ora ed informazioni

Bethesda e MachineGames hanno appenalain cui verrà pubblicato ildigioco in arrivo su Xbox e PC a Dicembre 2024.Il publisher ed il team di sviluppo hanno quindi rivelato che i fan del celeberrimo archeologo potranno gustarsi delle nuove sequenze di giocato tra ormai pochi giorni, precisamente a partire dalle ore 16:00 italiane della giornata di lunedì 11 Novembre 2024.Leggiamo qui di seguito la descrizione riportata direttamente da Bethesda attraverso i propri canali social:“Da ambientazioni ed enigmi fino ad equipaggiamento e combattimenti, il direttore audio di MachineGames, Pete Ward, ci porta in un viaggio vorticoso attraverso il mondo di The Great Circle.”In attesa di vedere quali saranno i contenuti mostrati dal publisher e da MachineGames tra appena un paio di giorni, ricordiamo cheverrà rilasciato il 9 Dicembre 2024 su Xbox Series XS e PC, approdando inoltre sin dal lancio su Xbox Game Pass e PC Game Pass.