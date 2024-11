Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta sanità in Basilicata, rinviati a giudizio il presidente della Regione Vito Bardi (Fi) e il senatore Fdi Gianni Rosa

Il, è stato rinviato acon l’accusa di concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità. La decisione è stata presa dal gup di Potenza, Francesco Valente, nell’ambito dell’sullalucana che il 7 ottobre del 2022 portò all’arrestato in carcere del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Francesco Piro, e i domiciliari per l’ex sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio.Anche il, di Fratelli d’Italia, è stato rinviato a. All’epoca dei fatti contestati,– eletto in Parlamento nel settembre 2022 – era assessore all’ambienteGiunta di centrodestra guidata daanche altri due assessori di quell’esecutivo: Francesco Cupparo (Forza Italia), attuale assessore regionale alle Attività produttive, e Francesco Fanelli (Lega), attualmente consigliere regionale.