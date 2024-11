Il suo vero volto Striscia la notizia il deepfake di Enrico Mentana contro Stefano De Martino

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Desi ritrova nuovamente al centro delle critiche dila, il programma satirico di Antonio Ricci, che non risparmia il celebre game show Affari Tuoi da osservazioni pungenti. Questa volta, a sottolineare le “stranezze” della trasmissione, è una versionedi: il direttore del TG di La7 appare con la voce e le fattezze digitalmente alterate, pronte a ironizzare su alcune dinamiche sospette dello show.“Ancora una volta le dinamiche del gioco di Affari Tuoi tornano a insospettire la redazione dila”, che con il servizio previsto per venerdì 8 novembre, lancia una nuova accusa, mettendo al centro la figura di, sebbene in versione completamente virtuale. Il giornalista appare in collegamento simulato per raccontare, con la consueta ironia del tg satirico, l’ennesimo “bizzarro accadimento” di una recente puntata del gioco condotto da De