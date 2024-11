Ilrestodelcarlino.it - Il padre della vittima: "Non cerco vendetta, chiedo solo giustizia. Voglio vederli in faccia"

"Ecco i due macellai". La voce di Natalino Buzzi,di Davide, ucciso a 43 anni tra le mura del Big Town, irrompe nell’aula di tribunale nella quale ieri è iniziato il processo per l’orrore di quella maledetta notte. ll tribunale è ‘blindato’ sin dal primo mattino. Si preannunciava una giornata non semplice. E qualche attimo di tensione c’è stato, proprio all’inizio dell’udienza, quando Giuseppe e Mauro Di Gaetano,e figlio imputati per aver ucciso Buzzi e ferito il 22enne Lorenzo Piccinini al culmine di una lite scoppiata nel locale, hanno preso posto davanti alla corte d’Assise. Fisico imponente e pugni piantati sulla balaustra che separa i banchi delle parti processuali dallo spazio dedicato al pubblico, Buzziattende di guardare per la prima volta in volto le due persone accusate dell’omicidio del figlio.